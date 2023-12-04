Rheinmetall виготовить для України артилерійських снарядів на понад 140 млн євро

Німецька оборонна компанія Rheinmetall повідомляє, що отримала велике замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для України — замовником є одна з країн-членів НАТО, загальна сума становить 142 млн євро, у рамках якої компанія має виготовити десятки тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів (якщо брати ціну у 3300 євро за боєприпас — орієнтовно 43 тисячі боєприпасів), повідомляє Defense Express.

Ці боєприпаси будуть поставлені вже у 2025 році, а виробляти їх буде Rheinmetall Expal Munitions, іспанський боєприпасний завод, який німецька компанія придбала за 1,2 млрд євро, про що стало відомо у листопаді 2022 року. Це, власне, всі дані, що у Rheinmetall розповідають про новий контракт, який отримала компанія.

Німецький виробник уточнює, що виробництво і поставка Україні 40 тисяч артилерійських 155-мм боєприпасів з минулого замовлення (ймовірно, йдеться про черговий контракт за жовтень на 100 тисяч 155-мм снарядів) має відбутися вже у наступному, 2024 році.