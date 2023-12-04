Власне озброєння та допомога від союзників: Зеленський провів селектор
Україна отримала від західних країн ракети для систем ППО та нові сучасні зенітно-ракетні комплекси. Також вітчизняний оборонпром нарощує виробництво.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради.
"Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям", – йдеться в повідомленні.
Також Зеленський повідомив про збільшення виробництва українських самохідних артилерійських установок (САУ) "Богдана".
"Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", – зазначив президент.
Також на селекторі озвучили доповіді розвідок та зведення з фронту. "Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні", – йдеться в дописі.
Також президент прокоментував обстріли Херсона:
"Надзвичайні служби, ОВА та МВА долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим. А сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто".
Коментуючи роботу "зернового коридору", Зеленський зазначив, що по ньому експортували 7 млн тонн вантажів.