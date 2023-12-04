Власне озброєння та допомога від союзників: Зеленський провів селектор

Україна отримала від західних країн ракети для систем ППО та нові сучасні зенітно-ракетні комплекси. Також вітчизняний оборонпром нарощує виробництво.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради.

"Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям" , – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський повідомив про збільшення виробництва українських самохідних артилерійських установок (САУ) "Богдана".

"Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще" , – зазначив президент.

Також на селекторі озвучили доповіді розвідок та зведення з фронту. "Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні", – йдеться в дописі.

Також президент прокоментував обстріли Херсона:

"Надзвичайні служби, ОВА та МВА долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим. А сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто".

Коментуючи роботу "зернового коридору", Зеленський зазначив, що по ньому експортували 7 млн тонн вантажів.