ВРП дозволила арештувати викритих на хабарі суддів Київського апеляційного суду
Вища рада правосуддя надала згоду на арешт чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких викрили на одержанні хабара у розмірі 35 тис. доларів за ухвалення "потрібного" рішення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Вища рада правосуддя.
У засіданні Вищої ради правосуддя взяли участь 15 членів ВРП.
Рада дозволила утримувати під вартою В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Юрія Сливу і Віктора Глиняного.
Передісторія:
- 29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабара у розмірі 35 тис. доларів за ухвалення "потрібного" рішення.
- Слідство встановило, що один з суддів запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати 35 тис. доларів.
- Після одержання хабара суддя-посередник залишив 10 тис. доларів собі, а решту 25 тис. поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.
- Колектив суддів апеляційного суду заявив, що вважає неприпустимою "для демократичної правової держави відсутність належної реакції на звинувачення у корупції".