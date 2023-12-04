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ВРП дозволила арештувати викритих на хабарі суддів Київського апеляційного суду

ВРП дозволила арештувати викритих на хабарі суддів Київського апеляційного суду
Фото: Facebook

​​Вища рада правосуддя надала згоду на арешт чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких викрили на одержанні хабара у розмірі 35 тис. доларів за ухвалення "потрібного" рішення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Вища рада правосуддя.

У засіданні Вищої ради правосуддя взяли участь 15 членів ВРП.

Рада дозволила утримувати під вартою В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Юрія Сливу і Віктора Глиняного.

Передісторія: 

  • 29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабара у розмірі 35 тис. доларів за ухвалення "потрібного" рішення.
  • Слідство встановило, що один з суддів запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати 35 тис. доларів.
  • Після одержання хабара суддя-посередник залишив 10 тис. доларів собі, а решту 25 тис. поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.
  • Колектив суддів апеляційного суду заявив, що вважає неприпустимою "для демократичної правової держави відсутність належної реакції на звинувачення у корупції".

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