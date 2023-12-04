У Воронезькій області фура протаранила колону Росгвардії: є постраждалі

У Воронезькій області сьогодні, 4 грудня, фура врізалася в колону Росгвардії. Внаслідок інциденту постраждали п'ять солдатів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією пропагандистського каналу, ДТП сталася у Бобровському районі на трасі М4 "Дон". Водій нібито не врахував погодні умови, перевищив швидкість та влетів у колону Росгвардії, яка складалася з трьох автобусів, трьох "Уралів" та двох машин супроводу.

"Загинула одна людина - пасажир фури. Крім неї постраждав водій вантажівки та 5 росгвардійців" , - уточнюють пропагандисти.

Водночас, за інформацією каналу, усіх постраждалих з травмами різного ступеня доправили до Бобровської районної лікарні.

Ліквідація росгвардійців в Україні

Нагадаємо, бійці Росгвардії беруть участь у загарбницькій війні проти України.

Зокрема, 23 червня стало відомо, що наші військові вдарили по базі росгвардійців, яка знаходилася у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.

Також 28 серпня рух опору підірвав в Енергодарі Запорізької області казарму, в якій перебували росгвардійці-кадировці.