ЗСУ підтвердили, що атакували нафтобазу в окупованому Луганську
У Збройних силах України підтвердили, що завдали удару 3 грудня по нафтово-мастильним складам у Луганську, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ в соцмережах.
"Вчора 3 грудня 2023 Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська".
Передісторія:
- У понеділок "РИА Новости" із посиланням на окупаційну адміністрацію Луганської області повідомили, що у ніч на 4 грудня в окупованому Луганську сталася пожежа на нафтобазі внаслідок атаки безпілотників.