Умєров провів зустріч із генсеком НАТО у Брюсселі: що обговорили

Міністр оборони України Рустем у рамках візиту до Брюсселя зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповів у своєму Twitter (X).

Рустем Умєров розповів, що висловив генсеку Альянсу подяку за лідерство і координацію дій країн-членів НАТО для довгострокової підтримки України.

За його словами, вони обговорили актуальну ситуацію на фронті та нагальні потреби України у зимовий період.

"Міноборони працює над забезпеченням сумісності Збройних сил з НАТО. Вступ України у НАТО – неминучий. Наша країна давно обрала цей шлях, і зараз ми працюємо над практичними кроками для того, щоб наблизитися до членства в НАТО", – зазначив Умєров.

Нагадаємо, Столтенберг висловив впевненість у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.