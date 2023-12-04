Ексголова ЦРУ звинуватив країни Заходу у провалі контрнаступу України

Генерал-майор армії США, колишній глава ЦРУ Девід Петреус звинуватив країни Заходу у провалі контрнаступу української армії через недостатні поставки озброєнь, повідомляє Ділова столиця.

Він назвав три ключові помилки західних союзників України з посиланням на BILD.

За словами генерала, Україна "не змогла добитися прориву, на який усі сподівалися", оскільки армія була недостатньо озброєна. Танки зі США були доставлені надто пізно через суперечки у Пентагоні. Винищувачі так і не були поставлені, а без них сучасний наступ неможливий.

"Наша військова доктрина свідчить, що для прориву оборони, яку ми бачили на півдні (України), потрібна перевага в повітрі та багато іншого" , — говорить ексголова ЦРУ.

Петреус також розкритикував НАТО за те, що там недооцінили оборону Росії перед контрнаступом.

"Я не думаю, що хтось розпізнав глибину мінних полів або оцінив те, що Росія правильно збудувала оборону" , — пояснив він.

Також відіграла негативну роль слабка реакція на анексію Криму у 2014 році.

"Я думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін думав, що зможе уникнути відповідальності за вторгнення в Україну, у тому, що ми не вжили достатніх заходів після окупації Криму" , — сказав Петреус.

Як повідомлялось, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не досягли бажаних результатів у наступі.