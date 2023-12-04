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Путін відвідає ОАЕ та Саудівську Аравію, де проведе переговори

Путін відвідає ОАЕ та Саудівську Аравію, де проведе переговори
Фото: kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін цього тижня відвідає ОАЕ і Саудівську Аравію, де проведе переговори, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова.

Ушаков розповів, що це буде "робочий візит", який передбачає переговори насамперед зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії.

Перед цим Путін залетить в Емірати, де також буде "робочий візит".

Передісторія:

  • Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відвідував сусідні країни колишнього Радянського Союзу, Іран та Китай.
  • Поїздка до Китаю стала для Путіна другою поїздкою за кордон відтоді, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт у березні.

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