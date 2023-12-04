Путін відвідає ОАЕ та Саудівську Аравію, де проведе переговори
Російський диктатор Володимир Путін цього тижня відвідає ОАЕ і Саудівську Аравію, де проведе переговори, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова.
Ушаков розповів, що це буде "робочий візит", який передбачає переговори насамперед зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії.
Перед цим Путін залетить в Емірати, де також буде "робочий візит".
Передісторія:
- Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відвідував сусідні країни колишнього Радянського Союзу, Іран та Китай.
- Поїздка до Китаю стала для Путіна другою поїздкою за кордон відтоді, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт у березні.