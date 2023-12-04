Путін відвідає ОАЕ та Саудівську Аравію, де проведе переговори

Російський диктатор Володимир Путін цього тижня відвідає ОАЕ і Саудівську Аравію, де проведе переговори, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова.

Ушаков розповів, що це буде "робочий візит", який передбачає переговори насамперед зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії.

Перед цим Путін залетить в Емірати, де також буде "робочий візит".

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