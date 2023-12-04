У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 4 грудня

За минулу добу на фронті відбулось 61 бойове зіткнення, Росія завдала 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснила 37 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 4 грудня.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку, сили оборони в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області, відбили 8 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Бахмутському напрямку, силами оборони, в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області відбито 9 атак противника.

На Авдіївському напрямку, українські воїни, в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області відбили 15 атак ворога, який безуспішно, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати ворога, який в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, за підтримки авіації, здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших захисників.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне,

На Запорізькому напрямку, сили оборони в районі Роботиного Запорізької області відбили всі атаки противника, який намагався відновити втрачене положення.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 7 артилерійських засобах противника".