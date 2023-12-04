ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів бойовиків ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію командира батальйону ХАМАС Вессама Фархата, повідомляє Ділова столиця.

Про це пресслужба ЦАХАЛ пише в Telegram.

Представник ЦАХАЛ заявив, що ізраїльські військові вбили командира батальйону ХАМАС "Шеджая" внаслідок авіаудару.

За даними ЦАХАЛ, Фархат відповідальний за кілька нападів на мирних жителів і військовослужбовців ізраїльської армії, які призвели до жертв серед ізраїльтян.

Фархат почав своє командування батальйоном у 2010 році й командував ним, зокрема, під час операції "Незламна скеля", тоді він наказав терористам атакувати солдатів ЦАХАЛ у Шеджаї, включно з подвійною атакою, унаслідок якої загинуло шестеро солдатів армії Ізраїлю.

Потім Фархат був одним з організаторів теракту 2002 року, унаслідок якого загинуло п'ятеро ізраїльських мирних жителів. Також він був одним з організаторів нападу з використанням протитанкових ракет на цивільний автобус у Нахаль-Оз у 2011 році, унаслідок якого загинула ізраїльська дитина.

Окрім того, за даними ЦАХАЛ, терорист брав участь у плануванні різанини 7 жовтня 2023 року, під час якої він наказав бойовикам ХАМАС проникнути в кібуц Нахаль-Оз і на пост ЦАХАЛ на території Ізраїлю.

В Армії оборони Ізраїлю нагадали, що в 1995 році, коли Фархат збирався здійснити теракт в Ізраїлі, його затримали сили безпеки й ув'язнили в ізраїльську тюрму на 10 років. Після повернення до Гази він працював на виробництві ракет для терористичної організації ХАМАС.

"Від початку війни ЦАХАЛ значно погіршив можливості батальйону "Шеджая", включно зі знищенням їхніх старших командирів і завданням ударів по терористичній інфраструктурі й озброєнню" , – підсумували в ізраїльській армії.

Як повідомлялось, ізраїльські війська "повною мірою повернулися до бойових дій" після того, як ХАМАС порушив угоду про припинення вогню.