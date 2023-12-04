Guardian: Хакери пов'язані з РФ і Китаєм зламали найнебезпечніший ядерний об'єкт Британії

Об'єкт з утилізації ядерних відходів та виведення з експлуатації в Селлафілді (Велика Британія), який вважається вкрай небезпечним, був зламаний кіберугрупованнями, які тісно пов'язані з Росією та Китаєм, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Guardian.

Недавнє розслідування показало, що під час хакерського злому системи об'єкта були "заражені" шкідливим програмним забезпеченням (ПЗ), яке все ще може залишатися та використовуватися для шпигунства або атаки на Sellafield.

Масштаб ризиків

Є ймовірність, що деякі з найважливіших видів діяльності Селлафілда (переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів та перевірка щодо пожеж) були скомпрометовані.

При цьому потенційні наслідки інциденту скривалися персоналом Селлафілда. Річ у тім, що керівництво об'єкта протягом кількох років не попереджало ядерні регулюючі органи. Відповідно важко оцінити повний масштаб будь-якої втрати даних та будь-яких поточних ризиків для систем.

Журналісти з'ясували, що британська влада точно не знає, коли ІТ-системи були вперше зламані. Проте джерела видання розповіли, що порушення були вперше виявлені ще 2015 року.

Передбачається, що іноземні хакери могли отримати доступ до топових конфіденційних матеріалів на об'єкті, який займає площу 6 квадратних кілометрів на узбережжі Камбрії та "є одним із найнебезпечніших у світі", йдеться в публікації.

Дані про злом і загрузку шкідливого ПЗ спливли під час проведення річного розслідування Nuclear Leaks про кібератаки, радіоактивне забруднення та токсичні заходи в Селлафілді.

Що відомо про об'єкт

У Селлафілді знаходиться найбільший запас плутонію на планеті, і він є великим звалищем ядерних відходів, що утворилися в результаті програм створення зброї та десятиліть виробництва атомної енергії.

Об'єкт був побудований понад 70 років тому (раніше називався Віндскейл). Тут виробляли плутоній для ядерної зброї під час холодної війни та приймали радіоактивні відходи з інших країн, включаючи Італію та Швецію.

Він також зберігає документи щодо планування дій у надзвичайних ситуаціях, які можна використовувати у випадку, якщо Британія зазнає іноземного нападу або зіткнеться з катастрофою.

Селлафілд у 1956 році (фото: ENERGY.GOV/wikipedia.org)

Персонал Селлафілда хочуть покарати

Штат Селлафілда налічує понад 11 000 співробітників. Минулого року до працівників застосували "спеціальні заходи" за систематичні порушення в галузі кібербезпеки, розповіли журналістам джерела в Управлінні з ядерного регулювання (ONR) та службах безпеки.

Проблема небезпечних серверів у Селлафілді отримала назву "Волан-де-Морт" на честь лиходія з творів про Гаррі Поттера, зазначив у розмові з Guardian урядовець, знайомий із розслідуванням ONR та ІТ-збоями.

ONR підготувало повідомлення про притягнення Селлафілда до кримінальної відповідальності за таку ситуацію з кібербезпекою.

Ядерний об'єкт у Селлафілді (фото: oecd-nea.org)

Нагадаємо, у лютому в Конгресі США закликали оприлюднити дані про кібератаки РФ на ядерні лабораторії.

Також раніше повідомлялося, що в серпні хакерська група Anonymous атакувала ядерні сайти Японії. Їхні дії стали протестом проти скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.