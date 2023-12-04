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Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА на Харківщину

Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА на Харківщину
Фото: Telegram

Росіяни увечері 4 грудня запустили кілька груп "Шахедів" у Харківській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 21:18 військові повідомили про групу ударних БпЛА в районі Чугуєва Харківської області. Раніше також повідомляли про загрозу для Шевченківського та Балаклійського районів Харківської області. 

Пізніше Синєгубов повідомив про влучання на Харківщині. 

"Окупанти завдають ударів безпілотниками "Шахед". Під ударом - Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, на цю хвилину - без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях.

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