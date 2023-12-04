Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА на Харківщину

Росіяни увечері 4 грудня запустили кілька груп "Шахедів" у Харківській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 21:18 військові повідомили про групу ударних БпЛА в районі Чугуєва Харківської області. Раніше також повідомляли про загрозу для Шевченківського та Балаклійського районів Харківської області.

Пізніше Синєгубов повідомив про влучання на Харківщині.

"Окупанти завдають ударів безпілотниками "Шахед". Під ударом - Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, на цю хвилину - без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях.