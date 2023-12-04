У Харкові під час ремонтних робіт стався зсув грунту: є жертви

У Харкові сьогодні, 4 грудня, під час ремонтних робіт на газопроводі стався зсув грунту. Загинуло двоє чоловіків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі стався зсув грунту" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під шаром землі опинились двоє чоловіків, 1981 та 1975 років народження.

Фото: Рятувальна операція (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Понад 30 рятувальників намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя" , - додали у ДСНС.

Надзвичайні події в Україні

Раніше повідомлялось, що у приватному секторі Подільського району Києва сьогодні, 4 грудня, вибухнула граната. Унаслідок цього загинув чоловік.

Також сьогодні на трасі Київ-Ковель трапилась ДТП за участю фури, автобуса та легковика. Троє людей постраждали.