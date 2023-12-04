Білий дім: Хто у Конгресі не підтримає фінансування для України, допоможе РФ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України, застерігши, що відмова за нього проголосувати допоможе РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це Салліван сказав на брифінгу в понеділок.

За словами радника Байдена, "будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу".

"Тобто голос проти підтримки України – це голос за покращення стратегічних позицій Путіна. Це просто невідворотна реальність", – підкреслив він.

Салліван додав, що голосування проти додаткового фінансування для України "зашкодить Україні і допоможе Росії".

"Це зашкодить демократії і допоможе диктаторам. І ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу – демократ і республіканець – повинен проголосувати на підтримку цього рішення", – додав посадовець Білого дому.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Минулого тижня він заявив, що "впевнений і оптимістичний" у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят. Тим часом у Білому домі попередили, що наявні кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року.