Росіяни вдруге за вечір запустили ударні БпЛА, цього разу з півдня
Росіяни увечері 4 грудня вдруге запустили ударні БпЛА, повідомляють про загрозу у південних областях, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.
О 23:11 у відомстві повідомили про рух ударних БпЛА вздовж кордону Миколаївської та Одеської областей у Західному напрямку. Раніше також повідомляли про групу ударних БпЛА на Миколаївщині (Очаків) у напрямку Одеської області.
Повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Що передувало:
- Росіяни увечері 4 грудня запускали кілька груп "Шахедів" у Харківській області. Під ударом - Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури.