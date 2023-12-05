ISW: ЗСУ атакують під Авдіївкою, йдуть важкі бої біля коксохіму та в промзоні
Згідно з проаналізованими даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові атакують загарбників на південь від Степового, біля коксохімічного заводу і промзоні тривають запеклі бої, повідомляє Українська правда.
У звіті йдеться, що нещодавно українські війська провели контратаку під Авдіївкою і відновили втрачені позиції станом на 1 грудня.
На кадрах з геолокацією, опублікованих 4 грудня, видно, що українські сили атакують російські позиції в лісосмузі на південь від Степового.
У той же час російські війська продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку 4 грудня і досягли підтвердженого просування.
Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, що російські війська просунулися в районі водосховища на північ від Авдіївки.
Крім того, додаткові геолокаційні знімки, опубліковані 4 грудня, показують, що російські війська просунулися в межах Степового (5 км на північний захід від Авдіївки).
Російські військові блогери стверджували, що окупанти закріпили контроль над позиціями в Степовому та навколо нього, а один із цих блогерів стверджував, що російські війська просунулися на 600 метрів у лісосмузі на південний схід від Степового.
Російські блогери також стверджували, що важкі бої тривають поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні (на південний схід від Авдіївки).
За даними росіян, на знімках нібито видно, що в Авдіївській промзоні діють бійці добровольчого танкового батальйону імені Козьми Мініна, що базується в Нижньому Новгороді.
Тим часом український Генеральний штаб повідомив про невдалі російські наступальні операції на схід від Новокалинового (10 км на північний захід від Авдіївки) та Новобахмутівки (10 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Північного (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).
Ключові висновки ISW за 4 грудня
- Росія продовжує рахуватися з економічними наслідками дефіциту робочої сили, частково спричиненого війною в Україні.
- Західні партнери України продовжують надавати Україні військову та економічну підтримку.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив поглиблення білорусько-китайських відносин з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у 4 грудня.
- Депутати Державної Думи і сенатори Ради Федерації від "Єдиної Росії", яку підтримує Кремль, запропонували законопроєкт про введення кримінального покарання за витік персональних даних, що, ймовірно, є частиною постійних зусиль з контролю над російським інформаційним простором напередодні президентських виборів у березні 2024 року.
- Кремль, ймовірно, продовжує спроби втрутитися у структури влади в кількох африканських країнах, оскільки елементи "групи Вагнера" продовжують діяти в Центральноафриканській Республіці.
- Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив 4 грудня загибель в Україні заступника командувача 14-го армійського корпусу Росії генерал-майора Володимира Завадського.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області і просунулися вперед на деяких напрямках 4 грудня.
- Окремі депутати російської Думи, схоже, розійшлися в думках щодо продовження строкової служби в Росії.
- За повідомленнями, голова адміністрації президента Росії з питань внутрішньої політики Андрій Ярін побував на окупованих територіях України в рамках зусиль, спрямованих на легітимізацію російської влади на цих територіях напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року.