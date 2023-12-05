Зеленський виступить перед Сенатом США на закритому брифінгу

Президент України Володимир Зеленський виступить перед сенаторами на закритому брифінгу у вівторок через захищену відеоконференцію.﻿﻿ Про це пише The Hill з посиланням на лідера більшості в Сенаті Чака Шумера (демократа від штату Нью-Йорк), повідомляє Українська правда.

За даними видання, Зеленський поінформує сенаторів про стан війни в Україні та необхідність чергового пакету військової допомоги за день до запланованого голосування в Сенаті щодо переходу до законодавчого механізму для надання надзвичайної зовнішньої допомоги на суму 106 мільярдів доларів, який включає понад 61 мільярд доларів для України.

"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами... в рамках нашого завтрашнього закритого брифінгу, щоб ми могли почути безпосередньо від нього, що саме стоїть на кону цього голосування. Я прошу всіх сенаторів бути присутніми на цьому важливому брифінгу" , – сказав Шумер.

Нагадаємо, республіканці у Конгресі погрожували демократам заблокувати виділення допомоги Україні, якщо не буде рішення щодо безпеки американських кордонів.