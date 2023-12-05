Курс валют НБУ на 5 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 5 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 4 грудня зріс на 8 коп. до 36.54 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 6 коп. до 39.71 за 1 євро.

Курс рубля впав на 2 коп. до 4.02 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 24 коп. до 46.31 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 41.91 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 9.15 за 1 польський злотий.