Курс валют НБУ на 5 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 5 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 4 грудня зріс на 8 коп. до 36.54 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 6 коп. до 39.71 за 1 євро.
Курс рубля впав на 2 коп. до 4.02 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 24 коп. до 46.31 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 41.91 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 9.15 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.538 300
|EUR
|Євро
|39.713 500
|RUB
|рубль
|0.402 120
|GBP
|Фунт стерлінгів
|46.312 300
|CHF
|Швейцарський франк
|41.906 500
|PLN
|Польський злотий
|9.149 000