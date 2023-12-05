Нічна атака "Шахедів": скільки безпілотників знищила ППО

У ніч на 5 грудня росіяни знову атакували ударними безпілотниками Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами С-300. Силам ППО вдалося збити 10 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Шахеди" окупанти запустили з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Всього було випущено 17 безпілотників. Також росіяни запустили 6 зенітних керованих ракет С-300, які спрямували по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

"В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.