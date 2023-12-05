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ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 військових РФ – Генштаб

ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 військових РФ – Генштаб

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 1030 військових РФ, а також знищили 7 танків, 26 артилерійських систем, 15 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 333 840 (+1 030) осіб,
  • танків − 5 587 (+7) од,
  • бойових броньованих машин − 10 416 (+15) од,
  • артилерійських систем − 7 987 (+26) од,
  • РСЗВ − 913 (+0) од,
  • засобів ППО − 605 (+3) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 032 (+15) од,
  • крилатих ракет − 1 570 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 483 (+32) од,
  • спеціальної техніки − 1 148 (+7) од.

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