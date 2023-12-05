ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 військових РФ – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 1030 військових РФ, а також знищили 7 танків, 26 артилерійських систем, 15 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 333 840 (+1 030) осіб,
- танків − 5 587 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 10 416 (+15) од,
- артилерійських систем − 7 987 (+26) од,
- РСЗВ − 913 (+0) од,
- засобів ППО − 605 (+3) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 032 (+15) од,
- крилатих ракет − 1 570 (+1) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 483 (+32) од,
- спеціальної техніки − 1 148 (+7) од.