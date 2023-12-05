У Сенаті США планують голосування за допомогу Україні цього тижня
Лідер сенатської більшості Чак Шумер призначив перше процедурне голосування щодо додаткового пакету допомоги на 106 мільярдів доларів, запропонованого президентом Джо Байденом для України, Ізраїлю, країн Індо-Тихоокеанського регіону та для гуманітарних цілей в Газі, повідомляє Європейська правда.
Голосування щодо законопроєкту має відбутися пізніше цього тижня. За словами лідера сенатської більшості, його просування є необхідним, оскільки в України закінчуються ресурси, необхідні для відбиття агресії РФ.
"Я закликаю кожного сенатора подумати, де ми знаходимося в цей історичний момент. Національна безпека Америки стоїть на кону в усьому світі – в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це може визначити траєкторію розвитку демократії на довгі роки. Ми переживаємо історичний момент", – заявив Шумер у своєму виступі.
Втім, йдеться в публікації The Hill, законопроєкт навряд чи подолає цю початкову перешкоду, адже республіканці заявили, що голосуватимуть проти його розгляду, якщо він не включатиме заходів щодо безпеки кордону США з Мексикою.
Сенатор Кріс Мерфі, головний переговірник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.
"Республіканці хочуть, щоб ми проковтнули їхні найскладніші пропозиції, і не зацікавлені в тому, щоб сісти за стіл переговорів і вирішити це питання", – додав він.
Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України, застерігши, що відмова за нього проголосувати допоможе РФ.
У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.
Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.
Минулого тижня він заявив, що "впевнений і оптимістичний" у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят. Тим часом у Білому домі попередили, що наявні кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року.