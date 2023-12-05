WSJ: Ізраїль хоче затопити тунелі ХАМАСу морською водою

Армія Ізраїлю розглядає ідею затоплення тунелів терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газа морською водою. Для здійснення задуманого ЦАХАЛ вже встановив відповідне обладнання.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

У повідомленні зазначається, що у листопаді ЦАХАЛ встановив п'ять великих водяних насосів поблизу Аль-Шаті - табору біженців у місті Газа.

Дані помпи досить потужні, щоб перекачувати в тунелі ХАМАС тисячі кубометрів води за годину і затопити їх за кілька тижнів.

Хоча Ізраїль ще остаточно не вирішив, чи буде реалізовувати даний план, але вже попередив про це чиновників США.

Реакція в Сполучених Штатах була неоднозначною, пише WSJ. Деякі чиновники висловлювали занепокоєння - зокрема щодо потенційної шкоди водоносному горизонту та ґрунту анклаву.