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"Шахеди" атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині – ОВА

"Шахеди" атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині – ОВА
Фото: twitter.com/DefenceU

Уночі 5 грудня три безпілотники-камікадзе Shahed атакували об'єкт інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив﻿ голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування", – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, жертв та постраждалих немає.

Також не зафіксовано пошкоджень систем життєзабезпечення області

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