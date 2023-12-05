"Шахеди" атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині – ОВА
Уночі 5 грудня три безпілотники-камікадзе Shahed атакували об'єкт інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування", – йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, жертв та постраждалих немає.
Також не зафіксовано пошкоджень систем життєзабезпечення області