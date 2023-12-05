Через блокаду кордону бюджет втратив 9,3 млрд грн у листопаді – Гетманцев

Державний бюджет України за листопад 2023 року втратив 9,3 млрд гривень надходжень митних платежів через блокаду трьох пропускних пунктів на кордоні з Польщею.﻿ Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада ми можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 млрд гривень від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія, яка воює які конче нам сьогодні потрібні" , - сказав він.

Гетманцев також повідомив про зменшення експорту на 40% через відповідні сухопутні пункти пропуску.

"На сьогодні ми маємо недовиконання плану митниці на 19%. Це при тому, що жовтень митниця перевиконала. Тому вкрай негативні наслідки від зазначеної провокації" , - додав він.

Голова комітету Ради також нагадав про заяви від перевізників "про втрати 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї безглуздої блокади".

Офіційні дані Мінфіну

За даними Мінфіну, за листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 121,7 млрд гривень. Серед них 30,8 млрд гривень - податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів та 2,2 млрд гривень - ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною митною службою склало 78,0% (-9,3 млрд гривень).