Авто з якими двигунами частіше купували українці в листопаді

Найпопулярнішими на українському ринку нових легкових авто залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді, як і у попередньому місяці, вони охопили 45% продажів нових машин.

Про це повідомляє﻿ асоціація "Укравтопром".

Дизельні авто, у порівнянні з жовтнем, збільшили свою ринкову частку з 20% до 21%.

Водночас на 0,5 відсоткового пункта (в.п.) зменшився сегмент гібридів – до 18,5%.

Частка електромобілів залишилась на колишньому рівні - 15%.

Сегмент автомобілів з ГБО зменшився на 0,5% – в листопаді таким авто належало менш як 1% ринку.

Лідерські позиції за сегментами