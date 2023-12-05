Авто з якими двигунами частіше купували українці в листопаді
Найпопулярнішими на українському ринку нових легкових авто залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді, як і у попередньому місяці, вони охопили 45% продажів нових машин.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Дизельні авто, у порівнянні з жовтнем, збільшили свою ринкову частку з 20% до 21%.
Водночас на 0,5 відсоткового пункта (в.п.) зменшився сегмент гібридів – до 18,5%.
Частка електромобілів залишилась на колишньому рівні - 15%.
Сегмент автомобілів з ГБО зменшився на 0,5% – в листопаді таким авто належало менш як 1% ринку.
Лідерські позиції за сегментами
- Бензинові авто – Renault Duster;
- Дизельні – Renault Duster;
- Гібридні – Nissan Qashqai;
- Електро – Volkswagen ID.4;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.