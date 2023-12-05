Фінляндія почне виробляти артилерійські снаряди для України – Міноборони

Фінляндія найближчим часом розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє Європейська правда.

"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийнято дуже скоро" , – сказав фінський міністр.

За його словами, рішення про початок виробництва, ймовірно, ухвалять до Різдва.