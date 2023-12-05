Держдеп: Підсумки контрнаступу ЗСУ не вплинуть на рівень допомоги від США

Підсумки контрнаступу ЗСУ не повинні впливати на рівень чи кількість підтримки Сполученими Штатами України. Не виключено, що пакет допомоги схвалять найближчим часом.﻿ Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Денієл Сайзек, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

"Що ми знаємо зараз? Президент Байден направив Конгресу США запит на 61 мільярд додаткової військової допомоги Україні, і це питання обговорюється саме зараз у Конгресі" , - сказав він.

За його словами, двопартійна підтримка України зберігається у Конгресі США.

"Президент Байден інтенсивно працює з республіканцями та демократами у Конгресі з цього питання. І адміністрація президента Байдена очікує, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги Україні" , - додав Сайзек.

Відповідаючи на запитання, чи є шанси, що допомогу схвалять цього року, офіційний представник Держдепартаменту США сказав: "Неможливо точно передбачити майбутнє, але президент Байден запитує цю допомогу зараз саме зараз. І так, можливо, що це станеться в найближчому майбутньому".