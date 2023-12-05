Президент Ірану відвідає Росію та зустрінеться з Путіним – ЗМІ

Президент Ірану Ебрагім Раїсі планує прибути разом з делегацією до Москви у четвер вранці, повідомляє Українська правда.

Іранське агентство Tasnim пише, що Раїсі поїде в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна.

Президент Ірану планує провести "консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі".

Як наголошує видання, це вже другий візит Раїсі до Росії.