Цукерберг відновив продаж акцій Meta на майже $185 млн

Засновник та СЕО корпорації Meta Platforms Марк Цукерберг почав продаж акцій компанії вперше за два роки після того, як гігант соціальних мереж швидко відновився після бурхливого 2022 року.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Траст співзасновника Meta, а також організації для його благодійних і політичних пожертвувань продали близько 682 тисяч акцій на суму майже 185 млн дол в листопаді.

Це перший випадок, коли компанії, які керують статками Цукерберга, продали акції з листопада 2021 року.

Meta зросла на 172% цього року до кінця листопада, перевершивши всі великі технологічні компанії США, окрім Nvidia Corp. Це допомагає максимізувати доходи від діяльності Цукерберга за межами Meta, яка включає венчурний капітал, наукові дослідження та інвестиції.

Протягом останнього десятиліття Цукерберг регулярно розвантажував пакети акцій Meta, але не продав жодної акції у 2022 році, коли катастрофічні квартальні результати призвели до одного з найбільших одноденних падінь акцій і найгірших річних показників Meta з моменту її первинного розміщення акцій у 2012 році.

Зараз акції Meta наближаються до рекордних значень, встановлених у 2021 році, коли Цукерберг і його благодійний фонд Chan Zuckerberg Initiative продали акції компанії Menlo Park, Каліфорнія, на суму понад 1 млрд дол.

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, засновник Facebook все ще володіє приблизно 13% Meta, що становить майже весь його статок у 117,7 млрд дол.