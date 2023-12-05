США нададуть Україні 20 тисяч тонн металу для захисту енергооб'єктів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні 20 тисяч тонн металу для будівництва споруд другого рівня захисту обʼєктів енергетики від атак РФ. Про це заявили у Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомленням, проєкт із забезпечення будівництва металом реалізує компанія Tetra Tech ES, яка є підрядником USAID в межах підписаного раніше меморандуму про взаєморозуміння.

Агентство зазначає, що компанія закуповує метал в українського виробника, після чого його транспортують на будівництво, де вже застосовується перша партія.

Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях, а бетонні конструкції навколо основної мережі Укренерго зводяться з березня 2023 року, йдеться в повідомленні.

Уточнюють, що рішення про захист енергетичних обʼєктів було прийнято урядом та Генеральним штабом ЗСУ, тоді як Агентство працює спільно з НЕК "Укренерго", яке формує завдання на проєктування та будівництво.