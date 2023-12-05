Британська розвідка: Війська РФ контролюють більшу частину Мар’їнки

Розвідка Великої Британії зазначає, що російські окупаційні війська протягом останніх тижнів повільно просуваються крізь руїни міста Мар'їнка Донецької області. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 5 грудня, повідомляє Європейська правда.

У відомстві стверджують, що окупаційна армія РФ наразі контролює більшість забудови, під контролем українських сил залишаються невеликі території на західній околиці Мар’їнки.

Розвідка нагадує, що Мар’їнка була прифронтовим містом з 2014 року, до російського вторгнення в Україну в ньому проживало 9 тисяч осіб.

Наразі місто зруйноване вщент, про що свідчать кадри зйомки з дронів, підкреслили у відомстві.

Нинішні російські операції проти Мар’їнки є частиною осіннього наступу окупантів, пріоритетом якого є розширення контролю над рештою території Донецької області.

У розвідці наголошують, це залишається однією з цілей Кремля у війні проти України.