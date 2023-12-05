Вірменія відмовилася брати участь в зустрічі ОДКБ у Москві

Голова парламенту Вірменії Ален Симонян не братиме участі в зустрічі у рамках Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві. Даний захід пройде в столиці РФ 19 грудня, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Голова Національних Зборів Вірменії Ален Симонян не візьме участі у виїзному засіданні Ради Парламентської Асамблеї ОДКБ, яке відбудеться у Москві 19 грудня" , - повідомила прессекретар голови вірменського парламенту Цовінар Хачатрян.

Зазначається, що у засіданні також не візьме участь делегація Національних Зборів Республіки Вірменія.

"Про своє рішення не їхати до Москви Ален Симонян повідомив голову Держдуми РФ В'ячеслава Володіна офіційним листом" , - зазначила Хачатрян.

Зазначимо, раніше вірменський прем'єр Нікол Пашинян проігнорував саміт ОДКБ, який пройшов 23 листопада у Мінську.

Офіційні особи Вірменії також не брали участь у засіданнях, що передували сесії Ради ОДКБ, за участю міністрів закордонних справ та оборони та секретарів Ради безпеки країн ОДКБ.

Експерти та політологи припускають, що таким чином Вірменія готується до повного виходу з ОДКБ. Такий самий сценарій, можливо, очікує і Казахстан через погіршення політичних відносин з РФ на тлі посилення санкцій.

Відносини між РФ та Вірменією погіршуються

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Нагадаємо, влітку Вірменія відмовилась брати участь у навчаннях "Скеля-2023" в Білорусі під егідою Організації Договору про колективну безпеку.

Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.

Напочатку листопада Російська Федерація заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті по українській формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".