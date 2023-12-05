У Конгресі пояснили, чому пов'язали підтримку України з кордоном США

Виділення додаткової допомоги Україні підтримує більшість Конгресу США в обох палатах, як республіканці, так і демократи, стверджують законодавці. Нині основні суперечки полягають у форматі винесення цього законопроєкту на голосування, повідомляє Голос Америки.

Демократи вимагають голосувати за усе пакетом: фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню разом з посиленням охорони кордону США з Мексикою. Натомість республіканці закликають розглядати кожен законопроєкт окремо, а допомогу Україні поєднати із питаннями кордону США та посиленням міграційного законодавства.

Більшість законодавців від обох партій стверджують, що це спосіб тиску на Адміністрацію Байдена, щоб остання приділила більше уваги міграційній кризі.

"Тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого. І ці документи можуть бути не пов’язані між собою. Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік" , - пояснює конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста.

Погоджується із демократом і його політичний опонент конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі Кріс Сміт. "Це один зі способів змусити адміністрацію Байдена нарешті зосередитись на нашому кордоні, чого вони не роблять" , - вважає він.

Окрім того, за словами Сміта, адміністрація Байдена не надала чітких пояснень Конгресу, чи нинішня затримка з допомогою Україні має критичний вплив на полі бою вже зараз.

"І, відверто кажучи, Конгресу не пояснили, чи Україна знаходиться в реальній загрозі прямо зараз. Так, вона може дійсно бути під загрозою через місяці. І авжеж, чим швидше ми відновимо потік допомоги, - бо озброєння не надходить миттєво, - тим краще. І якщо ці два законопроєкти розділять, це теж нормально. Але мені не подобається впертість нашої адміністрації, яка не хоче гарантувати безпеку нашого власного кордону. Тож ми таким чином намагаємося привернути їхню увагу" , - відповідає Сміт на питання Голосу Америки.

Бред Шнайдер, конгресмен-демократ від штату Іллінойс стверджує, що ці два законопроєкти пов’язані єдиною метою - захистити суверенітет та кордони обох держав.