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Фінські компанії підозрюють у відправці до РФ майже 3500 дронів – ЗМІ

Фінські компанії підозрюють у відправці до РФ майже 3500 дронів – ЗМІ
Фото: Unsplash

Дві компанії з Фінляндії підозрюють у відправці в Росію продукції, яка може потрапляти під санкції ЄС, зокрема, дронів. Про це свідчать дані фінської митниці, повідомляє Європейська правда.

За даними відомства, компанії могли експортувати в сусідню країну товарів на суму понад три мільйони євро. Зокрема, йдеться про 3500 дронів.

Фінські митники зазначають, що, згідно з митними деклараціями, вантажі прямували в іншу країну, але є підозри, що вони потрапили в Росію.

Також у відомстві підозрюють, що за компаніями стоїть одна людина. Наразі у цій справі шість підозрюваних.

За повідомленням митниці, справу, яка розслідується за фактом порушення митних правил при обтяжуючих обставинах та експорту військового обладнання, буде передано до суду вже цього місяця.

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