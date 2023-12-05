Макрон зустрінеться з Орбаном для компромісу щодо переговорів ЄС з Україною – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем’єра Віктора Орбана на зустріч у Парижі наприкінці цього тижня для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС. Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє Європейська правда.

Як повідомило виданню джерело у Парижі, у французького президента вважають, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС.

За словами посадовця, Орбан "підвищив ставки", щоб отримати більше грошей від ЄС.

"Це суто тактичний момент... тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди" , – зазначив співрозмовник ви дання.

Дипломат з іншої країни ЄС назвав погрози Орбана політичним спектаклем і намагався протистояти враженню, що угорський прем’єр диктує порядок денний іншим 26 країнам, кажучи: "Ще один день, ще один лист з Будапешта. Що нового?"

Однак ще один високопоставлений дипломат з третьої країни ЄС сказав, що Орбан стає все непоступливішим. Представник ЄС у Брюсселі також сказав, що цього разу Орбан, здається, справді дає зрозуміти, що не відступить від своєї позиції щодо вступу України, навіть якщо отримає більше коштів від ЄС.

Варто зазначити, що під час однієї з минулих зустрічей Макрона і Орбана цієї весни лідери говорили про перегляд участі Росії у проєкті розширення АЕС "Пакш II". Зокрема, йшлося про збільшення ролі Франції.