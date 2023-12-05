Словенія надасть Україні 1,5 мільйона євро на розмінування

Словенія надасть 1,5 мільйона євро Україні на гуманітарне розмінування.﻿ Про це заявили в українському Мінекономіки, повідомляє Економічна правда.

Відповідну угоду підписали Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Словенія Андрій Таран та віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних та європейських справ Республіки Словенії Таня Файон.

За умовами Угоди, кошти будуть надані до кінця цього року на безповоротній основі.

"1,5 мільйона євро, які Україна неймовірно вдячна отримати сьогодні від народу Словенії, допоможуть забезпечити саперів ДСНС та ДССТ необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування. Ці кошти допоможуть пришвидшити очищення території нашої країни від вибухівки та збережуть життя й здоров’я багатьох українців" , - зазначила перша віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона висловила подяку Словенії за участь у галузевій робочій групі з координації зусиль донорів.

Як підкреслила міністерка, Україна прагне у тісній співпраці та діалозі з партнерами розробити довгострокові рішення та започаткувати проєкти, які не лише задовольнять нагальні потреби, але й закладуть основу для тривалого співробітництва в цій сфері.

На сьогодні Україна є найзамінованішою країною світу. Потенційно небезпечною вважається майже третина території нашої держави – близько 174 тисяч квадратних кілометрів.

Уряд України ставить собі за мету повернути в господарську експлуатацію протягом 10 років 80% цих територій.