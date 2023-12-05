На польському кордоні понад 3000 вантажівок у чергах – прикордонники

У Державній прикордонній службі заявили, що через блокування кордону на території Польщі у чергах перебувають близько 3100 вантажівок, повідомляє Радіо Свобода.

"Станом на ранок сьогодні на території Польщі в напрямку України на всіх чотирьох напрямках в чергах перебувають близько 3100 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску "Шегині" – близько 1100 вантажівок, також навпроти пункту "Рава-Руська" – десь 850" , – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, українські прикордонники фіксують певний рух вантажівок через кордон з Польщею, але тої інтенсивності, яка була до 6 листопада – початку блокади, зараз немає.

"Наприклад, на пункті пропуску "Ягодин", коли раніше кордон на цьому напрямку в обидва боки перетинали 1200-1300 вантажівок, то за минулу добу їх було близько 140. Більш-менш інтенсивний рух фіксується на пункті пропуску "Краківець" , – додав Демченко.

Він зауважив, що через ситуацію на кордоні з Польщею водії шукають альтернативні шляхи – через Словаччину чи Угорщину.

Водночас у ДПСУ не виключають, що словацькі перевізники знову поновлять блокування пункту пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок 5 грудня в напрямку України на території Словаччини біля пункту пропуску "Вишнє-Нємецке – Ужгород" перебували понад 600 вантажних транспортних засобів, а до 6 листопада на цьому напрямку черг не було.

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