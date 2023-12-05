РФ поверне ще шістьох депортованих українських дітей за посередництва Катару – WP

Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер заявив, що Росія погодилася звільнити ще шістьох депортованих українських дітей, щоб вони возз'єдналися зі своїми сім'ями в Україні за посередництва Катару.﻿﻿ Про це пише The Washington Post, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що звільнення українських дітей має відбутись у вівторок 5 грудня. За даним видання, кілька українських дітей вже зустрілися з катарськими дипломатами в посольстві Катару в Москві.

За словами неназваного чиновника, група з шести дітей має виїхати з Москви і попрямувати через Білорусь в Україну.

Один з чиновників на умовах анонімності повідомив, що мати одного 11-річного хлопчика – військовослужбовець і перебуває в російському полоні.

"Його батько помер близько десяти років тому, і тепер він залишиться з тіткою по матері. До цього часу він жив з родичами в окупованій Росією Донецькій області" , - додав сказав чиновник.

Групу складають діти від 8 до 15 років.

"Розвиваючи імпульс останніх тижнів, Катар продовжує відігравати роль посередника між українським та російським урядами, успішно сприяючи возз'єднанню ще шістьох українських дітей з їхніми сім'ями напередодні святкових днів" , - зазначив Аль-Хатер.

Перед цим до України за допосмогою Катару повернувся депортований з Маріуполя до РФ юнак Богдан Єрмохін, який отримав в Росії повістку.