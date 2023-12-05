ДБР розслідує закордонні відрядження нардепа Борта, обраного від ОПЗЖ

Державне бюро розслідувань розслідує можливе підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом від забороненої ОПЗЖ Віталієм Бортом, повідомляє Українська правда.

"Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень голови Верховної Ради двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року.

Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Австрійську Республіку, Федеративну Республіку Німеччина, Італійську Республіку, Французьку Республіку" , – повідомили в ДБР.

ДБР та прокуратура не називають ім’я депутата. За даними видання, йдеться про Віталія Борта.

Офіс генпрокурора повідомляє, що ще 27 жовтня було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службового підроблення народним депутатом (ч. 1 ст. 366 КК України) на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

ДБР уточнює, що перевіряється інформація щодо внесення нардепом до документів про відрядження неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.

Нагадаємо, журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому зазначалось, що Віталій Борт у квітні й у липні 2023 року виїжджав за кордон у триденні службові відрядження, але обидва рази не повертався вчасно.