Очільник МЗС Словаччини про вступ України до ЄС: Поки не можу це уявити

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар каже, що не може "уявити за нинішніх обставин" членство України в ЄС. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Štandard, повідомляє Європейська правда.

Бланар вважає, що до членства України в Євросоюзі "ще дуже-дуже далеко".

"Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляєн буде обґрунтовувати пропозицію про членство або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі і відповідати на питання, як ми можемо починати переговори з країною, яка перебуває у стані воєнного конфлікту" , – зазначив глава словацького МЗС.

Він вважає, що для України повинна бути перспектива членства в майбутньому, "але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства, таких як Молдова і Грузія, або Західних Балкан".

Бланар додав, що Словаччина готова підтримати Україну на шляху до ЄС, але "ви маєте відповідати повністю всім критеріям".

Коментуючи заяву словацького прем’єра Роберта Фіцо про "тотально корумповану Україну", Бланар сказав, що "це не просто слова".