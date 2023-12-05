Україна очікує від польского уряду відновлення переговорів з перевізниками

Після того, як у пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" на українсько-польському кордоні почали пропускати порожні вантажівки, в Києві очікують, що польська влада відновить переговори з польськими перевізниками, щоб ті припинили блокаду. Про це заявив заступник міністра інфраструктури, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, повідомляє Радіо Свобода.

"На сьогодні всі вимоги протестувальників, які стосувалися інших питань, крім дозволів, фактично ми виконали. Ми запустили вчора пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" разом із польською стороною. Там уже проїжджають вантажівки порожні. І цей рух досить активний. Це точно зніме якусь частину черги перед кордоном.

Крім цього, ми технічно відпрацювали всі питання, які стосуються окремих смуг для пустих транспортних засобів у системі "Електронна черга". Тому ми фактично чекаємо від польського міністерства інфраструктури і колег із польського уряду, щоб вони відновили перемовини з протестувальниками" , – каже Деркач.

За словами заступника міністра інфраструктури, польська влада декларує, що не підтримує перевізників щодо блокади, але не вживає реальних заходів, щоб цю блокаду припинити.

"Польський уряд каже, що це фактично питання, які стосуються виключно місцевої влади. Місцева влада каже – у нас є законне право на протест, і ми його не можемо обмежувати. Тобто, це така патова ситуація, коли двоє суб’єктів – і уряд, і місцева влада – один на одного показують пальцем і кажуть "ну, ми нічого не можемо зробити". Хоча в двох попередніх випадках, коли були страйки, ми бачили, що ситуація вирішувалася рішенням уряду або місцевої влади про скасування дозволу на страйк" , – каже Деркач.

Заступник міністра інфраструктури додав, що Україна готова відновлювати нормальну роботу прикордонних пунктів пропуску.

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