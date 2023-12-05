До кінця війни у нардепів не буде відпусткок та канікул – Веніславський

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запевняє, що відпустки та канікули для народних депутатів до завершення дії режиму воєнного стану в Україні не передбачені, повідомляє Українська правда.

"З перших днів війни – 24 лютого 2022 року –Верховна Рада ухвалила рішення працювати в режимі одного пленарного засідання. Тобто, жодних канікул, жодних відпусток у народних депутатів немає" , – зазначив він.