До кінця війни у нардепів не буде відпусткок та канікул – Веніславський
Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запевняє, що відпустки та канікули для народних депутатів до завершення дії режиму воєнного стану в Україні не передбачені, повідомляє Українська правда.
"З перших днів війни – 24 лютого 2022 року –Верховна Рада ухвалила рішення працювати в режимі одного пленарного засідання. Тобто, жодних канікул, жодних відпусток у народних депутатів немає", – зазначив він.
"Є норми Конституції, які вимагають закривати й відкривати чергову сесію — першого вівторка вересня і першого вівторка лютого, ми це робимо. А відпусток, перерв, канікул у роботі Верховної Ради не передбачається до завершення дії правового режиму воєнного стану", – додав депутат.