Україна планує конфіскувати 50 великих підприємств: у Раді показали список

Кабінет міністрів під час засідання 5 грудня планує ухвалити рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Росії та її резидентів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Мова йде про 50 обʼєктів. Ці підприємства або частка в них належить Росії або її резидентам.

Згідно з документом, планується вилучити частки росіян в наступних підприємствах:

"Інститут Южніігіпрогаз" (Донецьк);

"Краматорський цементний завод – Пушка" (Краматорськ);

Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ);

"Українські енергетичні машини" (Харків);

"Луганськтепловоз";

"Галичфарм" (Сєвєродонецьк);

"Житомир – Лада" (Житомир);

"Зелений мис" (Сімферополь);

"Полтава – Лада" (Полтава);

Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій "УРАН" (Харків);

"Внешінком" (Київ);

Міжнародна асоціація "Зварювання" (Київ);

Пансіонат "Відпочинок" конструкторського бюро "Мотор" (Ялта);

"Морський регістр судноплавства" (Севастополь);

13 судноремонтний завод Чорноморського флоту (Севастополь);

Дитячий оздоровчий центр "Воронеж" (Ялта);

"Ялтинський університет менеджменту";

Спеціалізований санаторій-профілакторій "Політ" (Судак);

"Пансіонат "Зеніт" (Судак);

Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта);

"471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного Чорноморського флоту" (Севастополь);

"Донтулазброя" (Донецьк);

"Планета-Буд" (Київ);

Севастопольський комплексний проєктний відділ 23 державного морського проєктного інституту;

1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь);

"Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації" (Севастополь);

Асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт" (Київ);

"Спільне українсько-російське підприємство "Бугаз" (Судак);

"Пансіонат Зоря" (Крим);

"771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту" (Севастополь);

"Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" (Київ);

"Полтава-Капітал" (Полтава);

"Харків-Капітал" (Харків);

"Охолоджувальні вежі Прага-Київ" (Київ);

"Московський культурно-діловий центр "Дім Москви" в Донецьку";

"Газпром збут Україна" (Київ);

"Гупми" (Крим);

"Газпромнефть лубрікантс Україна" (Київ);

"Татнєфть-АЗС-Україна" (Полтава);

"Газпром експорт" (Київ);

"Морський регістр судноплавства в Україні" (Одеса);

"Жефко Україна" (Київ);

"Індустріальна спілка Донбасу" (Краматорськ);

"Алчевський металургійний комбінат";

"Дніпровський металургійний комбінат" (Кам’янське);

"Алчевський коксохімічний завод";

"Лисичанська нафтова інвестиційна компанія";

"Сегежа Оріана Україна" (Калуш);

"Сегежа Пекеджинг Україна" (Калуш);

"Росатом Східна Європа" (Київ)

Водночас Железняк звернув увагу, що з переліку чомусь вилучили "Крюківський вагонобудівний завод" та "Брокард-Україна", але додали "Індустріальна спілка Донбасу", "Алчевський металургійний комбінат" та "Дніпровський металургійний комбінат".