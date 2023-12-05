Мішель скоротить візит до Китаю через ситуацію з допомогою Україні – ЗМІ

Президент Європейської ради Шарль Мішель скоротить свій візит до Пекіна на тлі ризиків, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може зірвати саміт лідерів ЄС в середині грудня через українські питання. Про це виданню Politico повідомив офіційний представник ЄС, повідомляє Європейська правда.

Мішель, який їде до Китаю на перший з 2019 року особистий саміт ЄС-Китай, "повернеться до Брюсселя, щоб продовжити обговорення з лідерами щодо подальших дій", сказав посадовець.

Мішель повернеться зі столиці Китаю раніше – після першого дня зустрічей у четвер. Частково це відбудеться через те, що у нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, щоб проводити переговори з лідерами ЄС без прослуховування з боку Китаю, зазначив офіційний представник.

Мішель зустрічався з Орбаном у Будапешті минулого тижня, намагаючись згладити напруженість напередодні саміту лідерів ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон також запросив Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб спробувати досягти компромісу, повідомив Politico інший посадовець.