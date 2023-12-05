МВА: У Новогродівці Донецької області під завалами будинку знайшли фрагменти тіл
У місті Новогродівка Донецької області на місці влучання російської ракети в багатоквартирний будинок 30 листопада знайшли фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив керівник міської військової адміністрації Новогродівки Олександр Шевченко.
"В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.:
Станом на даний час під завалами знайдені фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати".
Він додав, що надалі буде проводитися ДНК-експертиза.
Передісторія:
- Російські загарбники у ніч на 30 листопада вдарили шістьма ракетами по Покровську, Новогродівці та Мирнограду у Покровському районі Донецької області – постраждали щонайменше 10 людей.
- Повідомлялося, що у з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Пізніше рятувальники дістали тіло ще одного чоловіка з-під завалів житлового будинку.
- Також з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки. У громаді влада оголосила триденну жалобу.