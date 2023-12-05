Безпілотники СБУ вранці вразили військові об’єкти РФ в Криму – джерело
Безпілотники Служби безпеки України вразили низку російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив співрозмовник УП в силових структурах.
За даними джерела УП, вранці 5 грудня безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему "Небо-М" в районі н.п Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля н.п Стрілкове.
Що передувало: Вранці 5 грудня Міноборони РФ заявило про перехоплення і знищення понад 40 нібито українських безпілотників.