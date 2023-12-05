БЕБ: На території Межигір'я підпільно робили фальсифікат

Бюро економічної безпеки викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

Виробництво фальсифікату здійснювали на території м. Києва та Київської області, зокрема в парку Межигір’я (на території якого розташовано колишній маєток експрезидента України Віктора Януковича, - ред.).

"Детективи БЕБ викрили групу осіб, яка організувала виготовлення та розповсюдження підробленої харчової продукції під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок" , - йдеться в повідомленні.

Було організовано масове виробництво та фасування фальсифікованих солодощів, кави, бакалійних товарів (спецій, кавових та какао виробів, вермішелі швидкого приготування), вафель, жувальної гумки та іншої продукції.

Співробітники БЕБ провели обшуки на складах у Києві та області, у приміщеннях на території "Межигір’я" та виявили лінії автоматичного фасування та маркування, фасувальні ємності з логотипами відомих торговельних марок, великі об’єми сировини, з якої виготовлялась контрафактна продукція, продукцію без документального підтвердження тощо.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили 5 автоматичних ліній, 20 станків для пакування та нанесення логотипів, 6 ліній для пакування продукції.

Вага вилученої контрафактної продукції, сировини для її виготовлення, пакувальних засобів тощо становить орієнтовно 200 тонн.

Крім того, встановлено, що підпільне виробництво в Межигір’ї використовувало потужності, зокрема електроенергію Національного парку.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України триває.

Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконного виробництва та місць продажу фальсифікованої продукції. Підраховуються щомісячний оборот підпільного виробництва продукції та сума завданих державі збитків.