Безугла пропонує відправити всіх волонтерів на фронт, включаючи жінок

Нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла у День волонтера запропонувала українцям, які цим займаються, відправитися на фронт війни з Росієїю, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

На думку нардепки, "найкраще волонтерство у 2024 році – прийти до ЗСУ".

При цьому Безугла заявила, що сама була мобілізована ще у 2015 році.

"Шановні мобілізовані військовослужбовці, ви хочете, щоб до вас у підрозділ прийшли нові? Щоб вас посилили? Дали відпочити? А якщо кажуть, та я ж доначу, я волонтер, я тримаю фронт тут? Тому й написала: найкраще волонтерство у 2024 році – прийти до ЗСУ. Це стосується і жінок" , – написала вона.

Нагадаємо, 26 листопада Мар'яна Безугла зробила резонансну заяву про те, що головком ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку нібито через "відсутність" плану війни на 2024 рік. Також нардепка заявила, що Залужний "не контролює власні збройні сили".

Пізніше Безугла звинуватила головкому ВСУ у тому, що той нібито "замовляє" статті у впливовому британському виданні The Economist про "конфлікт" між політичним та військовим керівництвом України.