Міноборони та ЄС обговорили довгострокові зобов'язання щодо безпеки: 9 пріоритетів

Представники українського Міноборони та ЄС обговорили довгострокові безпекові зобов’язання, які Європейський Союз готовий запропонувати Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це 5 грудня повідомили у пресслужбі Міноборони.

Представники Європейської служби зовнішньої дії прибули до Києва, щоб розпочати від імені високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля консультації стосовно пакета безпекових зобов’язань для України.

Напрямки довгострокової допомоги ЄС представив Чарльз Фріз – заступник генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішньої дії – під час переговорів з українською делегацією на чолі із заступником міністра оборони України Юрієм Джигирем.

Пакет для України включає дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України:

допомогу військовою технікою і обладнанням;

навчання українських військових;

співпрацю з українською оборонною промисловістю;

протистояння кібер- та гібридним загрозам;

допомогу в розмінуванні;

реалізацію реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС;

посилення здатності контролювати запаси зброї;

підтримку зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.

Чарльз Фріз також наголосив, що ЄС "намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно".

Напередодні в Офісі президента України повідомили, що Україна почала консультації з Євросоюзом щодо колективних безпекових зобов’язань.

Нагадаємо, у листопаді почалися такі консультації з Німеччиною та Італією, а перед тим – з Нідерландами і Францією.