Нафтобазу у Феодосії атакували безпілотники СБУ та ГУР – джерело

Нафтобазу у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму вранці 5 грудня атакували безпілотники Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в силових структурах.

Зранку вівторка СБУ та ГУР вразили "Морський нефтяний термінал" у Феодосії.

За словами співрозмовника УП, це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська.

Хоча окупанти звітували про збиття українських безпілотників, джерело УП запевняє, що дрони влучили по цілі, а наслідки для росіян доволі суттєві (на території терміналу знаходилося близько 30 резервуарів палива).